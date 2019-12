Fotogaléria: Ľadové kráľovstvo v centre Košíc

Vo štvrtok 19.decembra pribudlo v centre mesta košické ľadové kráľovstvo. Sochy vytvorili umelci zo špeciálneho ľadu, ktorý by mal vydržať do Vianoc. Obľúbený ľadový trón s ďalšími dielami si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Sochy z ľadu vymodelovali umelci zo Slovenska a z Českej republiky. Návštevníkov určite potešia rozprávkové postavičky, ktoré sú večer osvetlené. Deti sa najviac tešia ľadovému trónu ( na snímke), ktorý slúži ako fotopoint ( na snímke). Autori projektu priniesli do Košíc jedinečné umenie. Košické ľadové kráľovstvo je celkom netradičné, sochy sú vyrobené z netradičného materiálu. Ľad má obmedzenú trvácnosť, ktorá závisí od vonkajších teplôt a od počasia. Momentálne sochám počasie nepraje, ale netradičné diela by mali vydržať aspoň do Vianoc...

1. VISIT KOŠICE, v pozadí budova Štátneho divadla v Košiciach (Foto: Lórant Kulík)

2. (Foto: Lórant Kulík)

3. (Foto: Lórant Kulík)

4. V pozadí Verejná knižnica Jána Bocatia s pútačom k výstave "Prvý dotyk so slobodou". (Foto: Lórant Kulík)

5. Z ľadového trónu majú najväčšiu radosť deti (Foto: Lórant Kulík)

6. (Foto: Lórant Kulík)

7. (Foto: Lórant Kulík)

8. (Foto: Lórant Kulík.)

9. (Foto: Lórant Kulík)

10. (Foto: Lórant Kulík)

11. (Foto: Lórant Kulík)

12. (Foto: Lórant Kulík)

13. (Foto: Lórant Kulík)

14. (Foto: Lórant Kulík)

15. (Foto: Lórant Kulík)