Best Of : Fotoglosy 2019

Život prináša nečakané a neopakovateľné momenty, ktoré objektív fotoaparátu dokáže zvečniť. Výber zaujímavejších glos z roku 2019 si môžete pozrieť na nasledujúcich záberoch.

Fotoglosa: Vlasť bez DPH

Autorom dnešnej fotoglosy je lepič plagátu, ktorý pri Angels Aréne v Košiciach dočasne vytvoril kuriózny billboard. Lepič dokázal, že v priebehu niekoľkých minút sa môžu obyčajné veci zmeniť na neobyčajné.

Celkom náhodne vzniklo na billboarde slovné spojenie, ktoré by mnohých potešilo.

Keď zaúraduje technický škriatok, tak z celom bežných vecí sa stávajú kuriozity. Zaujímavou oblasťou sú billboardy, na ktorých sa lepí jedna vrstva papiera na druhú. Pri lepení plagátov nie vždy stihne pracovník reklamnej agentúry v priebehu niekoľkých minút prekryť starú reklamu s novou. Keď sú náhodou grafické prvky, farby a písma jednotné, tak môžu z toho vzniknúť kuriózne slovné spojenia. Práve to sa stalo pri Radnici Starého mesta v Košiciach, v blízkosti Angels Arény. Na nedokončenom plagáte sa dočasne objavilo slovné spojenie „Vlasť bez DPH- Dane z pridanej hodnoty“. Ako informuje plagát, to je program strany 1PELI. Nedokončený, ale aj hotový billboard si môžete pozrieť na nasledujúcich snímkach.

Nedokončený billboard pri Angels Aréne v Košiciach, v popredí lepič plagátu (Foto: Lórant Kulík)

Finálny billboard na snímke vpravo (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Áno, bol tu bar, ale skončil

Nie vždy sa podarí udržať podniky v trvalej prevádzke, dosť často dochádza k likvidácii firiem. Podnikatelia informujú o krachu svojich klientov všelijakými spôsobmi. Niektoré z nich vyznejú vtipnejšie, iné menej...

Majiteľ bývalého baru v Košiciach, na Vrátnej 30 informuje o krachu odkazom , ktorý je umiestnený v presklenej informačnej tabuli (na snímke). Okoloidúci sa chtiac, nechtiac dozvedia, že „Áno, bol tu bar, ale skončil“. Keď už bar krachol, ľudia predsa len neodídu celkom sklamaní. Ako bonus si môžu pozrieť výtvarné diela s motívom baru, ktoré neznámy autor vytvoril na dverách ( na snímke). Keď sa sa už klienti nemôžu zabávať, tak nech sa aspoň chvíľku venujú voľnému výtvarnému umeniu...

Namiesto baru môžu okoloidúci vidieť na Vrátnej 30 bohato ilustrované dvere (Foto: Lórant Kulík)

Dvere s výtvarným dielom (na snímke) (Foto: Lórant Kulík)

Informáciu o likvidácii baru podnikateľ umiestnili do presklenej vitrínky (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Nevesta musela v bielych šatách na križovatke opustiť historický Cadillac

Zdokumentovali sme na fotografiách,ako musela nevesta so ženíchom na križovatke pri Technickej univerzite v Košiciach opustiť pokazený Cadillac. Nevesta kráčala na ulici v bielych svadobných šatách a čakala na náhradnú dopravu.

Včera popoludní sa nevesta so ženíchom dostala do nepríjemnej situácie, kvôli technickej poruche na svadobnom veteráne. Na rohu ulíc Letnej a Boženy Němcovej pri opustenom stánku museli vystúpiť (na snímke) z vyzdobeného nepojazdného historického Cadillacu. Na križovatke vystúpila nevesta a v bielych svadobných šatách(na snímke) a spolu so ženíchom čakala na náhradnú dopravu. V priebehu niekoľkých minút prestúpila do iného vozidla (na snímke), ktoré odviezlo pár na svadbu. Majiteľ sa snažil vyzdobený historický veterán opraviť,stál na križovatke ešte asi 20 minút. Nakoniec prišla pomoc, legendárny Cadillac 62 z roku 1951,odišiel bez nevesty a ženícha smerom na Zimnú ulicu.

Novomanželom želáme všetko len to najlepšie,najkrajšie.Prajeme úžasný spoločný život naplnený láskou!

Nevesta musela vystúpiť z nepojazdného auta na križovatke (Foto: Lórant Kulík)

Nevesta nastupuje do náhradného vozidla na križovatke (Foto: Lórant Kulík)

Ženích čaká so svadobnou kyticou v ruke na rohu Boženy Němcovej a Letnej ulice v Košiciach (Foto: Lórant Kulík)

Pokazený veterán stál na ulici,majiteľ sa pokúšal vozidlo opraviť.Pomoc prišla po 20 minútach. (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Lev vystrašil Košičanov

Pred Sociálnou poisťovňou v Košiciach si lev kľudne sedel na streche auta. Okoloidúci auto zďaleka obchádzali. Tí smelší sa priblížili a rýchlo zistili, že lev je umelý a nemusia sa ničoho obávať.

Lev pred budovou Sociálnej poisťovne v Košiciach kľudne sedel na streche auta a čakal. (Foto: Lórant Kulík)

Majiteľ prevážal umelého leva na streche Felície.Kľudne zaparkoval pred budovou Sociálnej poisťovne. O okoloidúcich sa nestaral. (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Na aute oblepenom farebnými lístkami nechal slečne tisíc romantických odkazov

Na oblepenom aute nechal na lístkoch slečne takmer tisíc romantických odkazov s červeným srdiečkom(na snímke). Okolidúcim vozidlo pripomínalo historický facebook. O tom,ako auto vyzeralo si môžete prečítať v aktuálnej fotoglose.

Pred pravoslávnym chrámom Zosnutia Presvätej Bohorodičky a Svätého Jána Milostivého na Kuzmányho sídlisku v Košiciach sa z obyčajného auta stala atrakcia.Kreatívny mladík oblepil auto farebnými lístkami(na snímke). Pre majiteľku vozidla zanechal na farebných papierikoch romantické odkazy na kapote v ruskom jazyku(na snímke). Farebných lístkov sme napočítali takmer tisíc (na snímke). Okolidúcim sa netradičné romantické auto páčilo, kto chcel mohol zanechať odkaz na nepopísaných papieroch. Romantické odkazy mladík nalepil tak,aby na kapote už bolo zďaleka vidieť ružové srdiečko. Celé to fungovalo podobne,ako historická analógová sociálna sieť, podobná facebooku. Oblepené auto stálo na parkovisku medzi 9.a 10. júlom,takmer dva dni. Keď majiteľka uvidela ako auto vyzerá, dlho neváhala. Romantické odkazy z auta odstránila a s vozidlom odišla.

Ako auto vyzeralo s farebnými lístkami a neskôr bez nich, si môžete pozrieť na nasledujúcich snímkach.

Auto bolo oblepené farebnými lístkami s odkazom (Foto: Lórant Kulík)

Auto s farebnými lístkami vyzeralo z nadhľadu celkom netradične (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Naša káva Ti dvihne tlak viac ako tvoja svokra

Titulok sme upravili, text v pôvodnej verzii znie nasledovne: “Naša kavej Ci dvihne tlak vecej jak tvoja švekra“.O pôvode a mieste výskytu nevšedného sloganu v nárečí (na snímke), si môžete prečítať v našej najnovšej fotoglose.

Hostia a okoloidúci si mohli pred niekoľkými dňami v nemenovanej košickej kaviarni prečítať nevšedný citát na reklamnej tabuli (na snímke). Letnú terasu „literárne aktívnej“ kaviarne nájdete na rohu ulíc Kuzmányho a Československej armády v Košiciach. Reklamy sa pravidelne menia, niektoré sú zaujímavejšie, iné menej. Autor nevšedných textov smelo používa nárečie, vďaka čomu sú reklamné slogany ešte atraktívnejšie. Prepisovateľný billboard so sloganom o káve a svokre si môžete, pozrieť na nasledujúcich snímkach.

Nevšedný slogan v nárečí napísal autor z kaviarne na tabuľu kriedou (Foto: Lórant Kulík)

Tabulu s textom Naša káva Ci dvihne tlak vecej jak tvoja švekra si mohli okolidúci prečítať v Košiciach na rohu ulíc Kuzmányho a Československej armády (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Umelecká inšpirácia z Mikulášskych balíčkov

V trhovom hospodárstve predajne medzi sebou konkurujú. Snažia sa získať čo najviac zákazníkov aj prostredníctvom vkusne usporiadaného tovaru na pultoch. V jednej z predajní sme zdokumentovali kompozíciu Mikulášskych balíčkov.

Na snímke esteticky usporiadané Mikulášske balíčky.

Mikuláš-umelecká inšpirácia (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Trpaslík a holub

Trpaslík a holub (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Aby nepozorní a opití vodiči nenabúrali...

Technicom v objekte Technickej univerzity v Košiciach patrí k najmodernejším budovám. Moderné je aj parkovisko s vysvietenou závorou ( na snímke). Šoférom nehrozí, že závoru neuvidia a nabúrajú. Info s fotkami v príspevku.

Univerzitný vedecký park Technicom v areáli TU na ulici Boženy Němcovej v Košiciach patrí k najmodernejším nielen na papieri, ale aj v praxi. Moderná je nielen budova, ale aj parkovisko. Budova je prepracovaná do posledného detailu, autori projektu nezabudli ani na moderné parkovisko. Vodiči už zďaleka vidia vysvietenú závoru (na snímke). Keď je zatvorená, tak zakázaný prejazd signalizuje okrem semaforu aj na červeno vysvietená závora. Keď sa závora otvorí, tak všetky svetelné signály svietia na zeleno. Nehrozí tak, že nepozorní a opití šoféri zavretú závoru večer neuvidia a nabúrajú...

Vjazd na parkovisko z vysvietenou rampou, v pozadí obchodné centrum Merkúr (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Žiaci potvrdia, že najvyššia životná úroveň je na Slovensku

Slovensko je výnimočné, u nás je najvyššia životná úroveň. Už ...násťročné deti žijú v takom luxuse, že by závidel aj Bill Gates. Žiaci nechodia do školy pešo, ani autobusom. Ďalšie podrobnosti Vám prezradíme v dnešnej fotoglose.

Nepochybujeme o tom, že najvyššia životná úroveň je na Slovensku. To čo je u nás bežné, si musia rozmyslieť aj najmajetnejší, v najvyspelejších štátoch sveta. Na Slovensku už aj ....násťročný žiaci majú vodičáky a chodia s autami do školy. Musia rešpektovať iba jeden zákaz, že v areáli školy nesmú parkovať. Môžete sa o tom presvedčiť na vlastné oči, ak sa prejdete okolo Strojárenskej ulice v Košiciach. Na bráne školy visí tabuľa s textom „Zákaz parkovania všetkým žiakom školy“ (na snímke). Žiaci potvrdia, že najvyššiu životnú úroveň máme na Slovensku. Len aby sme si ju udržali aj v budúcnosti...

Parkovaciu tabuľu akú nenájdete ani v najvyspelejších štátoch sveta si môžete pozrieť na bráne školy na Strojárenskej ulici v Košiciach (Foto: Lórant Kulík)

Zákaz parkovania všetkým žiakom školy (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: (Ne)známa zelenina, ktorá pripomína fraktály zaujala aj matematikov

V nemenovaných predajniach sa občas objaví na pultoch bizarná zelenina (na snímke). Sebapodobné geometrické objekty pripomínajú fraktály, ktoré zaujali aj matematikov. Viac info o kuriozite s fotkami v príspevku.

Na prvý pohľad neznáma zelenina je veľmi chutná a hodí sa na prípravu šalátov. Má bizarný tvar, skladá sa zo sebapodobných geometrických objektov. Jednotlivé ružičky vyzerajú tak, ako keby boli zmenšenou kópiou celku. Netradičná zelenina matematikom pripomína fraktály. Botanici pri šľachtení spojili dobré vlastnosti karfiolu a brokolice. Kuriozita (na snímke) vznikla krížením z divokej kapusty obyčajnej.

Má svetlozelené sfarbenie, ktoré si požičala od brokolice. Tvar a stavba rastliny sa veľmi podobá karfiolu. Zvykne sa nazývať aj rímsky, alebo vežatý karfiol. Jednotlivé ružičky pripomínajú vianočný stromček. Oficiálny názov doteraz na Slovensku neznámej zeleniny je karfiol romanesco. Ako kuriózna zelenina vyzerá, si môžete pozrieť na nasledujúcich záberoch. Keď budete mať šťastie, možno sa vám podarí neobyčajný karfiol kúpiť...

Karfiol romanesco. Sebapodobné geometrické objekty vyzerajú tak, ako keby boli zmenšenou kópiou celku (Foto: Lórant Kulík)

Bizarnú zeleninu vypestovali z divej kapusty obyčajnej (Foto: Lórant Kulík)

Fotoglosa: Keď sa v pohári rozsvieti šampanské...

Infračervené a ultrafialové fotografie využívajú základné zákony fyziky. Vďaka tomu je možné fotiť nielen vo viditeľnom spektre. Šampanské v pohári sme rozsvietili (foto v príspevku) aplikovaním ultrafialovej fotografie.

Žiarenie s vlnovou dĺžkou od 380 nm (alebo 300/350/400 nm) do 780 (alebo 700/750/760/800) nm nazývame viditeľným svetlom. UV žiarenie je oblasť elektromagnetického spektra, ktoré sa pohybuje v oblasti krátkych vĺnoých dĺžok. Delí sa na blízke (200 – 400 nm), ďaleké alebo vákuové (FUV, 100 – 400 nm) a extrémne (EUV alebo XUV, 1 – 31 nm). Ultrafialová oblasť sa delí na UVA s vlnovou dĺžkou (315 nm až 400 nm), UVB (280 nm až 315 nm) a UVC (100 nm až 280 nm). Nasledujúcu snímku sme vyhotovili prostredníctvom UV- (Ultrafialovej fotografie), ktorá využíva v praxi práve tieto základné zákony fyziky.

Keď sa v pohári rozsvieti šampanské (Foto: Lórant Kulík)