Fotoreportáž: Čo čaká Košičanov počas koronavíru v obchodoch, na pošte a vo fitnescentrách

V nasledujúcej fotogalérii si môžete pozrieť, aká atmosféra vládne kvôli koronavírusu v košických uliciach, v obchodoch na poštách, na ihriskách a vo fitnescentrách. Poradíme Vám ako nakúpiť, ako si vyzdvihnúť zásielku na pošte.

Obchody

Kvôli koronavírusu platia ďalšie nariadenia, ktoré čiastočne obmedzujú občanov. Pred vstupom do predajní sú vyvesené inštrukcie (na snímke), ktoré by mali občania dodržiavať. Na základe týchto nariadení je jasné, že do obchodu môžu kupujúci vstúpiť iba s rúškom, prípadne s náhradnou alternatívou. Po vstupu do predajne by si mali klienti dezinfikokovať ruky, pokiaľ sú tieto prostriedky k dispozícii pri vchode.

Pošty

Na poštách je situácia podobná. Overili sme si, že na Pošte Košice 1 platia podobné inštrukcie ako v obchodoch (na snímke). Rozdiel je iba v tom, že ruky nie je potrebné dezinfikovať. Platia ďalšie nariadenia prístupu k okienkam, ktoré je potrebné dodržiavať.

Ihriská a fitnescentrá

Ihriská a fitnescentrá sú zatvorené, podobne ako divadlá, knižnice, školy a ďalšie inštitúcie. Ľudia sa aj v tejto ťažkej situácii aktívne venujú svojim záľubám. Občania nosia rúška ( na snímkach), ale to im nebráni, aby vytiahli do ulíc bicykle, Psíčkari sa aktívne venujú svojim miláčikom (na snímke). Ulice sú naďalej prázdne, čo si spolu s ďalšími zábermi pozrieť v nasledujúcej fotogalérii.

Fotogaléria:

1.Ulice sú naďalej prázdne, ľudí v uliciach Košíc je možné stretnúť iba sporadicky (Foto: Lórant Kulík)

2.Pri vchode do predajní sp vyvesené inštrukcie. Ľudia na ulici nosia rúška, v pozadí ( na snímke) (Foto: Lórant Kulík)

3.Oznam pre zákazníkov visí na potravinách (Foto: Lórant Kulík)

4.Do obchodov vstupujú kupujúci s rúškami, nosia ich aj predajcovia (Foto: Lórant Kulík)

5.Predajcovia upozorňujú, že do obchodv je možné vstúpiť iba s rúškom.Pri vstupe do predajne je potrebné vydezinfikovať ruky (Foto: Lórant Kulík)

6.Podobná situácia ako v predajniach bola v Košiciach aj na Pošte Košice 1 (Foto: Lórant Kulík)

7.Na dverách Slovenskej pošty sú vyvesené inštrukcie, ktoré vyzývajú klientov na dodržiavanie preventívnych a ochranných opatrení (Foto: Lórant Kulík)

8.Vyzdvihnite si číslo z vyvolávacieho systému a dodržujte inštrukcie (Foto: Lórant Kulík)

9.Do budovy poštu je zákaz vstupu rúška, šálu a šatky (Foto: Lórant Kulík)

10.Napriek nepriaznivej situácii psičkari musia vyvenčiť svojich miláčikov, ale iba s rúškom (Foto: Lórant Kulík)

11.Na detské ihriská je zákaz vstupu (Foto: Lórant Kulík)

12.Tabuľa informuje, že ihrisko je zatvorené (Foto: Lórant Kulík)

13.Fitnescentrá sú zatvorené, podobne ako ihriská (Foto: Lórant Kulík)

14.Oznamy na dverách informujú, že Fitnes je zatvorené (Foto: Lórant Kulík)

15.Otecko s dvojičkami v kočíku oddychuje na lavičke.Samozrejme s rúškom, ľudia sa snažia predpisy dodržať vo vlastnom záujme aj v záujme spoluobčanov (Foto: Lórant Kulík)

16.Keď už nefunguje fitnes, tak šup na bicykel. Ale iba s rúškom (Foto: Lórant Kulík)

17.Pri Mestskom parku smerom na Hlavnú je tiež prázdno, sem tam niekto (Foto: Lórant Kulík)

18.Pred Auparkom 15.marca 2020 ani noha.Na nasledujúcom zábere si môžete pozrieť, ako to býva bežne... (Foto: Lórant Kulík)

19.Pred Auparkom v predvianočnom období bolo rušno (Foto: Lórant Kulík)