Koronavírusom kontaminovaný smartfón môže byť nebezpečným zdrojom infekcie

Kontaminované mobilné telefóny-smartfóny môžu infikovať majiteľa koronavírusom COVID-19. Stačí urobiť manipulačnú chybu a telefón sa môže stať nebezpečným zdrojom infekcie koronavírusu. Je preto potrebné telefóny dezinfikovať.

Telefón je potencionálnym nosičom vírusov a baktérií

Dotknete sa kľučky dverí, nákupného vozíka, medzitým sa preveziete MHD a potom chytíte do ruky telefón. To je jednoduchý schematický náčrt prenosu vírovej infekcie na smartfón a následne na majiteľa telefónu. Podobných schém prenosu koronavírusu na smarftón môže byť niekoľko tisíc.Ťažko odhadnúť čas, miesto a dĺžku trvania kontaminácie mobilu.Jedno je však isté, infikovaný smarffón predstavuje potenciálne nebezpečenstvo prenosu patogénneho vírusu COVID-19. Keď mobil nedezinfikujete, tak stačí infikovaný telefón chytiť do ruky. Vlastník telefónu sa chtiac nechtiac infikuje koronavírusom COVID-19. Ako tomu predísť.

Smarfóny by sa mali dezinfikovať

Mobilné telefóny sú vyrobené z rôznych materiálov, ktoré sa svojimi fyzikálnymi vlastnosťami líšia v závislosti od použitého materiálu. Každý výrobca odporúča iný spôsob dezinfekcie telefónu, čo by mali majitelia mobilov rešpektovať. Použitie dezinfekčných obrúskov niektorý výrobca odporúča, iný zase varuje pred poškodením telefónu. Mobily a smartfóny sú vyrobené z moderných materiálov, ktoré sú citlivé na chemikálie.

Ak potrebujete iPhone dezinfikovať, spoločnosť Apple tvrdí, že je nebezpečné utrieť tvrdé, neporézne povrchy, ako je napríklad obrazovka, dezinfekčným prostriedkom Clorox, alebo 70% izopropylkalholom.

„Tieto telefóny majú povrchovú vrstvu, aby sa zabránilo nalepeniu oleja alebo mastnoty z vašej ruky na telefón,“ povedal Business Insider Jason Siciliano, viceprezident a globálny kreatívny riaditeľ služby ochrany smartfónov SquareTrade. „Užívanie alkoholu alebo iných typov každodenných riešení priamo na telefóne môže zariadenie poškodiť.“ Je preto potrebné pri každom type smartónu, iPhonu, prípadne iných telekomunikačných zariadení dodržať pokyny výrobcu.

UV lampa určená pre dezinfekciu mobilu-smartfónu (Foto: archív)

Suchá dezinfekcia smartfónu pomocou UV-lampy

Ďalšou možnosťou každodenného čistenia je investovanie do UV svetla, ako je napríklad Phone Soap. Táto spoločnosť tvrdí, že UV žiarenie zabíja 99,99% vírusov a baktérií. UV-svetlo preukázateľne ničí koronavírus COVID_19. Výhodou je suchá dezinfekcia. Pri aplikácii UV-svetla sa nemusíte obávať, že dôjde k poškodenou vášho smartfónu. Výrobcovia ponúkajú špeciálne ultrafialové lampy (na snímke), ktoré sú vhodné na dezinfekciu dotykového skla telefónu. Po suchej dezinfekcii mobilu má užívateľ istotu, že telekomunikačné zariadenie nie je kontaminované koronavírusom. Odporúča UV-svetlom dezinfikovať telefóny jedenkrát, prípadne viackrát denne. Ľudia majú mobily stále pri sebe v meste, pri športe (na snímke). Z dôvodu každodenného použitia mobilu aj vo verejných priestoroch je vysoká pravdepodobnosť kontaminácie. Práve z týchto dôvodov treba telefóny dezinfikovať, aby sa smartfóny nestali šíriteľmi koronavírusu COVID-19.

Na Hlavnej ulici korzujú ľudia s rúškami. Stačí položiť smartfón na infikovanú lavičku, pult v obchode, prípadne inde a telefón je kontaminovaný. Z uvedených dôvodov po návrate domov po návrate domov je potrebné smartfóny dezinfikovať. (Foto: Lórant Kulík)

Rúška nosia nielen chodci, ale aj cyklisti. (Foto: Lórant Kulík)

Smartfón je potrebné dezinfikovať po pobyte vonku, výnimkou nie je ani šport (Foto: Lórant Kulík)

Príspevky na tému koronavírus si môžete prečítať kliknutím na nasledujúci link:

Koronavírus: Rúško spichnuté od Michaela Jacksona

Ako odstrániť koronavírus z povrchu mincí a bankoviek

Svetová štatistikia koronavírusu aktualizovaná každých 10 minút

Zdroj: https://www.businessinsider.com/coronavirus-how-to-clean-iphone-android-phone-without-damaging-screen-2020-3