Videoglosa-Koronavírus: Čínske deti vchádzajú do tried po viacnásobnej dezinfekcii

Po pandémii koronavírusu COVID 19 sa život vracia všade vo svete do bežného rytmu. V Číne platia v školách prísne hygienické pravidlá.Deti vchádzajú do tried po viacnásobnej dezinfekcii, čo si môžete pozrieť na nasledujúcom videu

Okrem aerosolových dezinfekčných prostriedkov je k dispozícii najmodernejšia technika. Aj keď deti nepatria medzi najohrozenejšiu skupinu,určite by sa podobnej technickej výbave potešili aj na našich školách.

video //www.youtube.com/embed/7HJw_wxyTWg

Zdroj videa: Toa