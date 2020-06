Fotoreportáž z výstavy: Sklenené poklady Kláry Samuelisovej

V Slovenskom technickom múzeu v Košiciach si môžu návštevníci od 15.mája pozrieť výstavu na tému "Pohľad cez sklo K.Samuelisovej". Ak nemáte čas na múzeum, virtuálnu prehliadku s popisom si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

1. (Foto: Lórant Kulík)

Netradičná zbierka

Netradičná zbierka sklenených pokladov zo zbierky Kláry Samuelisovej, určite zláka milovníkov sklenených výrobkov do technického múzea. Historici, ale aj milovníci umeleckého skla môžu v múzeu obdivovať krásu 350 umeleckých diel, ktoré pani Klára pripravila na výstavu. Z celkového počtu 600 kusov je to viac než polovica. Kolekcia sa stále rozrastá, pani Samuelisová zbierku buduje už viac než 15 rokov. Kurátorka výstavy Eva Čarnoká pozná všetky podrobné detaily, ktoré súvisia s históriu zbierky. Výstava prezentuje výrobky renomovaných sklárskych dielní. Na paneloch sú podrobne rozpracované najvýznamnejšie medzníky histórie sklárstva. Návštevníci si môžu históriu sklárstva podrobne naštudovať. Aby ste nemuseli kvôli výstave utekať do múzea, prinášame Vám virtuálnu foto-prehliadku výstavy s podrobným popisom.

História skla

V roku 1830 sa začalo vyrábať lisované sklo pomocou mechanického stroja. Prvý lis sa objavil v Českej republike v roku 1833. V druhej polovici 19.storočia prevládali tri významné štýly empír, gotika a biedermeier. S moderným poňatím lisovaného skla sa stretávame začiatkom 20.storočia. Výrobky mali už v tom období svoj trendy tvar. Za prvého sklárskeho dizajnéra môžeme považovať Rudolfa Schröttera. Pri sklárskych výrobkoch je potrebné prepojiť štýl s funkčnosťou. Schrötterov legendárny návrh pohára "Duritka" sa začal vyrábať v roku 1934. Po 2.svetovej vojne prichádza ďalšia generácia výtvarníkov, ktorí značne zvýšili kvalitu lisovaného skla. K tejto významnej generácii patril Adolf Madura, Miloš Filip, Jiří Zejmon a František Pečený a ďalší. Tak by sme mohli pokračovať v popise histórie sklárstva. Viac Vám neprezradíme, aby ste si prišli výstavu pozrieť.

Sklárstvo na Slovensku

Na informačných paneloch nájdu návštevníci množstvo zaujímavých informácií o histórii sklárstva na Slovensku. Päť významných míľnikov sklárstva nájdu zúčastnení na výstavných paneloch. Kvôli pandémii koronavírusu COVID 19, je možný vstup do technického múzea iba s rúškom. Podrobné podmienky vstupu si môžu návštevníci prečítať na informačnej tabuli (na snímke) pred vstupom do budovy. Výstava je dostupná od 14.5.2020. Ak sa práve nechystáte do múzea, tak virtuálnu prehliadku zbierky Kláry Samuelisovej si môžete pozrieť v nasledujúcej fotoreportáži.

Fotoreportáž

