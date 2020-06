Fotoreportáž z výstavy: Diela Banksyho a street art umelkyne Poppy v košickej Kunsthalle

Prodekan košickej fakulty umení Mgr. art.Ing.Richard Kitta, ArtD, uviedol, že Banskyho diela sa zrodili v uliciach veľkomiest. Zo začiatku umelcova tvorba dokázala zaujať iba okoloidúcich, neskôr aj kurátorov a milovníkov umenia.

Text a foto: Lórant Kulík

Kunsthale (Foto: Lórant Kulík)

Diela pochádzajú z múzea Andyho Warhola

Vďaka skvelému nápadu kurátorov výstavy Martina Cubjaka a Richarda Kittu, nemusia milovníci art street umenia a grafiti cestovať do Medzilaboriec. Diela graffiti umelca Bansky a Poppy (na snímkach), si môžu pozrieť v Hale umenia v Košiciach. Vystavené exponáty si organizátori zapožičali z Múzea Moderného Umenia Andyho Warhola v Medziliaborciach.

Diela Banskyho majú satirické a politické posolstvo

Diela Banskyho majú etické, politické a satirické posolstvo. Nechýba z nich ani čierny humor. Graffiti umelec rád používa šablónovú techniku, ktorá sa označuje ako Stencil. Atraktivitu diel streetartistu a writera ešte navyšuje , že neodhalil svoju identitu. A to napriek tomu, že získal nomináciu na Oscara za celovečerný dokument „Banksy-Exit Through the Gift Shop“. Nie je to jediný film, ktorý divákov zaujal. The Antics Roadshow, patrí k ďalším významným dielam z oblasti filmu.

(Foto: Lórant Kulík)

Watchtower a ďalšie diela

K najzaujímavejším exponátom na výstave patrí Banskyho Strážna veža- Watchtower, ktorú umelec vytvoril z olivového dreva. Posolstvom diela je odkaz na palestínsko-izraelský spor. Strážna veža je na výstave nasvietená netradične. Farby sa striedajú, objektív zachytil červenú (na snímke). Ďalšou novinkou je veristický 3D model Watchtower, ktorú dokáže návštevník priamo ovládať. Moderný trend prepájania galerijného umenia s performanciou a digitánou interakciou, sa dnes už na výstavách používa bežne. Okrem Banksy Watchtower- technika rezba olivové drevo si môžete pozrieť aj ďalšie diela. V Kunsthale môžete vidieť Poppy Freedom is the Core of human Dignity technika Spraypaint and Stencil na plátne , Poppy Never Take a LSD IN The Eden Mr.Darwin, Poppy Mick Jagger Technika Spraypaint and Stencil na plátne, Poppy God Save The Queen Technika Spraypaint and Stencil na plátne (Rotten), Bansky (Donuts) Strawebery Technika Sieťotlač (na snímkach). Uvedené diela sú dostupné vo fotogalérii.

Umelecký dojem z výstavy

Organizátori si vybrali vhodný priestor. Netradične nasvietené priestory, ešte navyšujú skvelý umelecký zážitok (na snímke). V tmavom priestore vystavené diela dokonale vynikajú, navyše prebieha projekcia na vnútorných stenách Kunsthale. Komentované výstavy na ktorých boli prítomní kurátori si mohli návštevníci pozrieť 9. a 16. Júna 2020. Výstava potrvá do 28.júna. Jedinečnú možnosť treba využiť, diela anglického graffiti umelca treba vidieť. Keď nestíhate, virtuálnu prehliadku výstavy si môžete pozrieť vo fotogalérii.

1.Banksy Watchwtotwer Technika rezba olivové drevo osvetlené na červeno

2.Banksy Watchwtotwer Technika rezba olivové drevo

3.Poppy Freedom is the Core of human Dignity.Technika Spraypaint and Stencil na plátne

5.Poppy Never Take a LSD IN The Eden (Mr.Darwin)

11.Poppy Mick Jagger Technika Spraypaint and Stencil na plátne

14.Vľavo Poppy God Save The Queen Technika Spraypaint and Stencil na plátne (Rotten)

16.Poppy God Save The Queen Technika Spraypaint and Stencil na plátne (Rotten)

18.Bansky (Donuts) Strawebery Technika Sieťotlač

Bansky (Donuts) Strawebery Technika Sieťotlač

20. (Foto: Lórant Kulík)