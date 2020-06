Fotopostrehy z Košíc: V Račkovom parku možno Košičania pestujú lucernu

Lucerna pekne fialovo kvitne, je nenáročná a dekoratívna. Pôsobí úžasne a veľkou výhodou je, že sa vôbec netreba starať. Na fotkách si môžete pozrieť zanedbaný burinou zarastený Račkov park na Komenského ulici v Košiciach.

Text a foto: Lórant Kulík

Netreba sa starať, postará sa príroda

Vyzerá to síce pekne, okoloidúci si to chvália. Pekná fialová z ďaleka vyniká v zeleni (na snímkach). Pôsobí ako dokonalý projekt šikovného záhradného architekta. Realizácia je jednoduchá. O Račkov park sa netreba starať, postará sa príroda. Keď sa priblížite, tak zistíte, že je to buď obyčajná lucerna, alebo levanduľa. V každom prípade obe rastliny nepatria k najvhodnejším dekoráciam pre Račkov park...

1.V Račkovom parku Košičania pestujú lucernu

2.Lucerna pekne kvitne, je nenáročná a kompetentní sa nemusia sa starať

3.Stačilo nekosiť a lucerna v širšom centre Košíc zakvitla do fialova

4.Burina prerastená trávou a burinou