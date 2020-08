Fotopostrehy z Košíc: Dažďová záhrada utkaná z buriny prišla rýchlo do módy

Ešte v roku 2019 sa Košičania s veľkým nadšením pustili do budovania dažďovej záhrady v širšom centre Košíc. Prešiel rok a dažďová záhrada sa premenila na burinisko (na snímkach). Po úžasnom projekte ostali len oči pre plač.

Text a foto: Lórant Kulík

Pôvodný nekultúrny stav z roku 2018

Pôvodný stav, keď ešte nikto neuvažoval nad tým, že raz pred Geriatrickým centrom bude dažďová záhrada (Foto: ww.startlab.sk)

V Košiciach je všetko možné

Pozemok pred Geritrickým centrom na Strojárenskej ulici v Košiciach bol ešte v roku 2018 zrastený burinou. Nájazdovú rampu zdobili art-street grafiti pouličných sprejerov (na snímke). V roku 2019 vznikla myšlienka, že dobrovoľníci pozemok zrevitalizujú. Zázrakom projekt neostal len pri slovách.Tvorcovia projektu získali financie na realizáciu projektu. Pustili sa do práce, pozemok zrevitalizovali. Vo finálnej fáze projektu posadili rastlinky. Pribudli lavičky, aby si mohli seniori oddýchnuť v kultúrnom prostredí. Na nájazdovej rampe vytvoril študent Fakulty umení TU Košice výtvarné dielo s dominantnou oranžovou, ktoré s rastlinkami dokonale zapadlo do prostredia. Skvelé, minulý rok sme mysleli, že dobehneme Viedeň aj Londýn.

Realizovaný projekt v roku 2019 vyzeral skvele

Realizovaný projekt dažďovej záhrady. Tvorcovia zrealizovali umelecké Art street dielo na nájazdovej rampe. (Foto: startlab.sk)

Z dažďovej záhrady burinisko

Neprofesionálny amatérsky prístup si opäť sama vybrala daň, bez policajtov a komisárov. Skultúrnený pozemok spolu s umeleckým dielom v roku 2019 vyzeral skvele (na snímke). Nájazdová rampa v živých farbách (na snímke), bola čerešničkou na torte.Tvorcovia nepočítali s tým, že začne rásť burina. čo celý projekt zničí. Nikoho nenapadlo, že dažďovú záhradu treba aj udržiavať. V priebehu roka sa dažďová záhrada premenila na burinisko (na snímke).

Veríme, že podobný osud nepostihne aj ďalšie nové objekty, ktoré v budúcnosti vybudujú. Pred realizáciou ďalších projektov, by mali tvorcovia vydiskutovať starostlivosť o objekt v ďalších rokoch. Teraz by mali kompetentní zabezpečiť, aby burinu pri Geriatrickom centre vypleli, a o rastlinky sa postarali. Veríme, že to tak urobia pre krajšie Košice...

Súčasný stav, august 2020

Takto smutne vyzerá dažďová záhrada dnes. Nájazdovú rampu ktosi premaľoval na bielo, umelecké dielo zmizlo. Kvety, ktoré ešte ostali prerástla burina,

Súčasný stav 1.8.2020 -detail buriniska. Dažďová záhrada sa premenila na burinový záhon.

Pohľad na niekdajšiu dažďovú záhradu 1.8.2020

Okolie v tesnej blízkosti Geriatrického centra pekne skultúrnili, august 2020

Okolie, ktoré nepatrí ku Geriatrickému centru pekne zrevitalizovali a vôbec to nemedializovali

Zdroj:

https://www.startlab.sk/projekty/828-tvorime-dazdovu-zahradu/

https://www.kosice-estranky.sk/dazdova-zahrada-pri-geriatrii/