Bulvár: Umývajte si ruky 20 sekúnd: Jazdite na bicykli s rúškom: Hľadajte čiernu mačku

Po ukončení Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach som začal v roku 1997 spolupracovať s denníkom Korzo.Od roku 1998 do mája 2018 som aktívne prispieval z článkami a fotografiami do rubrík História, Hobby a Varenie v denníku Korzár a Košický Večer, ktoré patrí k vydavateľstvu Petit Press, a.s. Venoval som sa numizmatike, filatelii, ale aj ďalším záľubám.Rubrika Hobby od júna 2018 už v týchto printových médiách nevychádza. Tento blog je voľným pokračovaním rubriky na tému koníčky. Je určený nielen pre milovníkov mincí, bankoviek, poštových známok, ale pre každého kto voľný čas trávi aktívne,má rád históriu a umenie.Nebudú chýbať ani fotoreportáže,fotoglosy, domáce a zahraničné recepty a niektoré ďalšie zaujímavosti z oblasti gastronómie.