Šport: Na podujatí k 50.výočiu MS v lyžovaní vystavujú dobový zoznam slovenských novinárov

Slovenské technické múzeum a SOŠV pripravilo výstavu k 50. výročiu Majstrovstiev sveta v lyžovaní v severských disciplínach vo Vysokých Tatrách.

Majstrovstvá sveta v rôznych športových disciplínach sa skoro vždy vryjú do pamäte nielen fanušíkov, ale aj športovcov. Majstrovstvá sveta v severských disciplínach vo Vysokých Tatrách v roku 1970 sa zapísali do histórie najmä preto, že boli najnavštevovanejšie. Na Štrbskom plese sa od 14. do 22.februára zúčastnilo na pretekoch viac ako 300-tisíc divákov. Režisér Milan Černák spracoval Majstrovstvá sveta v dokumentárnom filme, ktorý si môžete pozrieť na výstave. Ukážka z premietania filmu je na videu.

Čriepky zo zákulisia

Na výstave v Košiciach, sa návštevníci môžu oboznámiť s podrobnou históriou, Majstrovstiev sveta v lyžovaní v severských disciplínach vo Vysokých Tatrách. Okrem spomienkových predmetov, si môžu milovníci športu, na výstavných paneloch prečítať zaujímavé čriepky zo zákulisia. Návštevníci výstavy získajú informácie o prvom použití počítačov na majstrovstvách, ale aj o predaji žrebov. Výstava ponúka množstvo ďalších informácií o organizačnom výbore majstrovstiev v lyžovaní, ale aj ďalšie zaujímavosti. K dispozícii je aj pamätná kniha s podpismi členov vtedajšej vlády Gustáva Husáka , Ľubomíra Štrougala a ďalších.

Akreditovalo sa 473 novinárov

K ďalším zaujímavým kuriozitám patria informácie o prvých farebných televíznych prenosoch. Na podujatie v roku 1970 sa akreditovalo 473 novinárov, podrobnejšie informácie sú uvedené na výstavnom paneli. Súčasťou výstavy je aj podrobný zoznam akreditovaných slovenských novinárov, ktorí sa zúčastnili na Majstrovstvách sveta v roku 1970 (na snímke). Spomenieme niektorých z Východoslovenských novín z Košíc, Róbert Berenhaut, Vincent Mryglot, Jozef Nagy. Na podujatí sa zúčastnili aj žurnalisti z Československej televízie, Karol Polák, Dušan Klinger a ďalší. Celý zoznam slovenských novinárov je (na snímke).

Ak ste milovníkom športu, tak sa príďte pozrieť do technického múzea v Košiciach. Na výstave k 50. výročiu Majstrovstiev sveta v lyžovaní nájdete aj množstvo ďalších zaujímavostí, ktoré neuvádzame. Zábery z výstavy sú vo fotogalérii.

