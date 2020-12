Foto-umenie: Členská výstava a úspechy fotoklubu Nova

Od konca novembra si môžu Košičania pozrieť v poradí už 44.členskú výstavu fotoklubu Nova, na ktorej 15.autori prezentujú svoje diela. Pohľad na výstavu v Centrálnej požičovni VKJB v Košiciach si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Text a foto z výstavy: Lórant Kulík

Najlepší z fotoklubu Nova

Napriek nepriaznivej situácii ohľadom pandémie koronavírusu Covid 19, fotoklub Nova usporiadal výstavu aj v roku 2020. Členovia fotoklubu pravidelne vystavujú svoje diela nielen doma, ale aj v zahraničí. V regionálnom kole amatérskej fotografie získali zo všetkých šestnástich cien sedem, a tri čestné uznania. Najúspešnejší boli Ľubica Kremeňová, Nicol Urbanová, Eva Kecseyová, Ján Šimko a Emília Verbová. Prvé miesta získali Nicol Urbanová a Ľubica Kremeňová, ktorá získala čestné uznanie v celoslovenskom kole. Nicol Urbanová za fotografiu „Nature power“ obhájila v Srbsku zlatú medailu na salóne Through the Viewfinder. Aby toho nebolo málo, na medzinárodnom salóne Manthattan 2020 Internacional Photo festival v Spojených štátoch Ľubica Kremeňová, vyhrala striebornú medailu Mol silver. Mohli by sme takto menovať ďalej úspechy nadšených milovníkov fotografie z fotoklubu Nova.

Knižnica pomáha fotoklubu

Treba poďakovať vedeniu Verejnej knižnice Jána Bocatia, že v tomto neľahkom období pomáha fotoklubu Nova s organizovaním autorských výstav. Výstava by mala oficiálne trvať do 8.1.2021. Momentálne sa situácia ohľadom šírenia pandémie koronavírusu Covid 19 zo dňa na deň mení. Ťažko predpovedať, či bude výstava čiernobielych a farebných fotografií prístupná až do 8.januára. Do priestorov Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach môžete nahliadnúť aj prostredníctvom nasledujúcej fotogalérie.

Fotogaléria z výstavy:

10.Emília Verbová - Hajde!

Zdroj: Výstavný katalóg fotoklubu Nova 2020