Fotogaléria: Móda-umenie: Rastliná ríša je tajomnou šperkovnicou umenia

S týmto výstižným titulkom láka Východoslovenské múzeum na výstavu.Pôvodné plody a semená v tvorbe ozdôb môžu byť naozaj úžasné. O tom Vás výstava iste presvedčí , ktorá je prístupná v koronavírus režime od 27.8.2020 do 31.1.2021.

Text a foto: Lórant Kulík

Na výrobu šperkov sa používali prírodné materiály

Ľudia sa už od pradávna dbali o svoj zovňajšok, chceli vyzerať čo najlepšie. Oblečenie, šperky a ďalšie módne doplnky boli nástrojom na zvýraznenie postavenia ľudí v komunite. Na výrobu ozdôb a šperkov naši predkovia využívali rôzne organické a anorganické materiály. Mali dobre vyvinutú estetiku, čo značne ovplyvnilo aj vývoj šperkárstva. Módne doplnky a oblečenie sa značne líšilo v jednotlivých regiónoch, dobové oblečenie bolo pestré a krásne.

Z prírodných materiálov vyrobili drobné umelecké diela

Príroda poskytla ľudovým umelcom - tvorcom šperkov množstvo materiálu. Naši predkovia dokázali z obyčajných semien, dreva a ďalších prírodných materiálov vytvoriť drobné umelecké diela. Niektoré šperky vznikli pomocou náročných výrobných technológií a sú dnes vzácne. Táto netradičná výstava chce poukázať na využitie plodov a semien v šperkárstve. Tieto prírodné materiály si dokážu zachovať svoju krásu a svoj pôvab desiatky rokov.

Najstaršie miery na váženie

Na výstave získate základné informácie o najstarších mierach na váženie drahých kovov a kameňov. V ďalších častiach výstavy sa môžete dozvedieť, ako pracovali naši predkovia s jedovatými plodmi, semenami a načo ich využívali. Autori výstavy nezabudli ani úžitkové plodiny s ktorými sa stretávame takmer každodenne.

Sprievodca výstavy

Výstava prezentuje šperkovníctvo z rôznych kútov sveta. Zberatelia a zbierky ozdôb z prírodného materiálu tvoria prvý oddiel výstavy. V ďalšej časti si milovníci šperkov môžu pozrieť ružence a iné meditačné šnúry. Nechýba ani pestrý a veselý svet kôstok. Svet semien a plodov, svet nevšedných plodov a farieb dokáže zaujať. Takto by sme mohli menovať ďalšie časti úžasne a podrobne prepracovanej výstavy. Kurátorom výstavy je RNDr.Eva Sitášová, PhD. Siedmu verziu scenára realizácie výstavy pripravili Doc.RNDr.Ľudmila Illášová PhD., a RNDr.Helena Šipošová Csc. Na expozícii spolupracovali Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV Bratislava, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach.

Východoslovenské múzeum ďakuje

Na záverečnom výstavnom paneli môžu návštevníci výstavy vidieť naozaj kuriózny ďakovný panel. Sú tam uvedené mená spolupracovníkov, ktorí sa podieľali na realizácii výstavy. Na zozname je uvedených viac než sto mien a to nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta. Výstavu sa oplatí vidieť, je naozaj jedinečná. Expozícia by mala byť prístupná do 31.1.2021. Kvôli šíreniu pandémie koronavírusu Covid 19, sa môže meniť otváracia doba múzeí, čo sa v uplynulom období dosť často stáva. Výstavu si môžete pozrieť aj virtuálne v nasledujúcej fotogalérii.

