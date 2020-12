Martin Činovský: Svetoznámy slovenský umelec si rad Rytiera prevzal od veľvyslanca

Na blogu.sme.sk prinášame môj rozhovor s rytcom poštových známok Doc. Martinom Činovským ArtD. Článok pôvodne uverejnil denník Korzár a Košický večer. Uvedené média patria k vydavateľstvu Petit Press, a.s, podobne ako denník SME.

Text: Lórant Kulík

Foto: Ivan Čaniga, Martin Činovský

Pôvodné články, ktoré uverejnil denník Korzár si môžete prečítať: TU-časť 1. TU-časť 2.

Martin Činovský-Slovenský rytec,výtvarník a hudobník

Najznámejší, najúspešnejší, ďalšie slová s predponou „naj“ by sme mohli vymenovať o svetoznámom slovenskom umelcovi.

Slovenský rytec, výtvarník a hudobník Martin Činovský získal celosvetový úspech

Akademický maliar, rytec poštových známok, hudobník a pedagóg Doc. Martin Činovský, ArtD. je držiteľom mnohých domácich a svetových ocenení, ktoré môže všestranný umelec vo svojej kariére získať. Je držiteľom francúzskeho Radu rytiera umenia a literatúry. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam kultúrneho života na Slovensku, vystavoval v mnohých krajinách sveta. Je známy nielen v Európe, ale aj v Číne, Japonsku, v Amerike a Austrálii.

Dnes prinášame prvý diel nášho miniseriálu, ktorý je iba krátkym zhrnutím tvorby životného diela tohto umelca. Ak by sme chceli spomenúť podrobnejšie detaily o významných svetových oceneniach, výstavách, hudobnej tvorbe a ďalších úspechoch akademického maliara, náš seriál by mal najmenej desať pokračovaní.

Svetoznámy slovenský rytec, výtvarník a hudobník

V úvode nášho rozhovoru nám akad. maliar M. Činovský prezradil, že sa narodil v roku 1953 v Levoči, kde jeho otec ako lekár založil novorodenecké oddelenie. Vždy rád kreslil, s radosťou navštevoval výtvarný a hudobný odbor na ľudovej škole umenia. Po ukončení strednej školy študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri profesora Albína Brunovského. Piaty ročník štúdia absolvoval v roku 1976 na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži na oddelení grafiky u profesorov Fioriniho a Le Heudea. Po ukončení školy v roku 1977 sa externe venoval pedagogickej práci v odbore ryteckých techník. V štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku pôsobil v roku 1982, kde získal veľa dôležitých teoretických a praktických skúseností. Na podnet Albína Brunovského a Josefa Herčíka sa začal špecializovať na ryteckú tvorbu.

Prezradil nám, že prvú poštovú známku, ktorú navrhol a realizoval, jej rytecký prepis vydala Československá pošta v roku 1986 pri príležitosti 10. majstrovstiev sveta vo volejbale žien v Prahe. Dozvedeli sme sa, že okrem tvorby poštových známok sa venuje aj knižnej ilustrácii, maľbe a grafike. Komponuje hudbu k filmom, dokáže zahrať takmer na každom hudobnom nástroji. Výtvarník M. Činovský je diamantom medzi slovenskými umelcami. Dlhé desaťročia sa venuje pedagogickej práci, je zakladateľom ryteckej a známkovej tvorby na Slovensku. Povedal nám, že sa snaží vychovať mladú generáciu rytcov, aby tá zvládla všetky témy aspoň na štandardnej úrovni.

Prácu majstra rytca M. Činovského poznajú aj vo svete, od roku 1970 mal niekoľko desiatok samostatných výstav v Nemecku, Francúzsku, Japonsku, Anglicku, Indii a Maďarsku. Najznámejší slovenský tvorca poštových známok má takú pestrú tvorbu a toľko úspechov, že každej téme by sme mohli venovať samostatnú kapitolu. Vytvoril dosiaľ viac ako 180 poštových známok. O nich, ale aj o mnohých majstrovských dielach, za ktoré výtvarník, hudobník a rytec Martin Činovský získal početné domáce a svetové ocenenia.

Svetoznámy slovenský rytec, výtvarník a hudobník Martin Činovský, je držiteľom Pribinovho kríža 1. stupňa aj francúzskeho Rádu rytiera umenia a literatúry.

Hárček 400.výročie konania Žilinskej synody (Foto: Martin Činovský)

V ďalšej časti rozhovoru s akademickým maliarom, docentom Martinom Činovským, ArtD sa budeme venovať umelcovmu majstrovskému dielu a jeho známkovej tvorbe. Známy výtvarník, hudobník a rytec je zakladateľ známkovej tvorby a prvej ryteckej školy na Slovensku. Je držiteľom niekoľkých slovenských aj medzinárodných ocenení.

Štátny znak a prezidenti

Akademický maliar Martin Činovský je autorom výtvarných návrhov a ryteckých prepisov prvých slovenských poštových známok. Prezradil nám, že s radosťou rozdával podpisy na pošte Bratislava 1, keď ku dňu vzniku samostatnej Slovenskej republiky vyšla prvá známka. Na hárčeky so štátnym znakom Slovenskej republiky stáli 1. 1. 1993 na pošte dlhé rady.

Dozvedeli sme sa, že okrem uvedených cenín vypracoval majster rytec M. Činovský výtvarné návrhy a rytecké prepisy poštových známok s portrétmi všetkých štyroch slovenských prezidentov.

Tieto netradičné grafické miniatúry sa spájajú s legendárnymi príbehmi. Napríklad v roku 1993 kvôli snehovej kalamite doviezli vyryté oceľové dosky s portrétom prezidenta Michala Kováča do tlačiarne cenín na ministerskom džípe. Ak by tlačové dosky nedorazili do Prahy v presnom termíne, emisia známok v deň inaugurácie prezidenta by bola ohrozená.

Rytiersky rad si prevzal od veľvyslanca

Akademický maliar a hudobník M. Činovský patrí k umelcom, ktorých tvorba je jedinečná a neopakovateľná. Je pokračovateľom československej a zakladateľom slovenskej známkovej tvorby. S rytinou portrétu Ľudovita Štúra, ktorú vytvoril spolu s Jozefom Balážom, získal v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’Exposition WIPA vo Viedni v roku 1997 tretie miesto. Strieborno-zelený Rad rytiera umenia a literatúry mu v roku 2004 udelil francúzsky minister kultúry za umeleckú tvorbu a prispenie k rozvoju kultúrnych vzťahov s Francúzskom, čoho vyvrcholením bolo spoločné slovensko-francúzske vydanie známky M. R. Štefánika. Rytiersky rád si M. Činovský prevzal v Bratislave od splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku.

Prestížne svetové ocenenia

V roku 2007 sa stal Mimoriadnou umeleckou osobnosťou mesta Grottamare v Taliansku, pri tejto príležitosti získal Medzinárodnú cenu umenia Perla dell'Adriatico. Podľa výtvarného návrhu Dušana Kállaya v roku 2010 vyhotovil M. Činovský rytinu poštovej známky, ktorá vyšla pri príležitosti 400. výročia konania Žilinskej synody (hárček na snímke).

Bravúrna známka získala ďalšie prestížne ocenenia. Medzi najvýznamnejšie patrí 1. miesto v súťaži o Najkrajšiu rytú známku Európskej únie, Grand Prix de l’Art Philatélique 2011 v Bruseli. V prestížnej viedenskej medzinárodnej súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’Exposition WIPA 2012 získal hárček spolu so známkou 3. miesto. Cenina získala ešte množstvo ďalších ocenení. Za mimoriadne zásluhy a rozvoj kultúry udelil 7. 1. 2014 prezident Ivan Gašparovič výtvarníkovi a rytcovi M. Činovskému štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Ocenenie si prevzal osobne z rúk prezidenta.

Umelec patrí k uznávaným svetovým rytcom poštových známok. Rytecký prepis oceneného oltárneho obrazu patrí k najkrajším rytým známkam EÚ, na ktorých majster rytec M. Činovský pracoval za posledných 25 rokov. Je nositeľom Identifikačného kódu Slovenska a ďalších vyznamenaní.

Na záver nám majster Činovský prezradil, že momentálne pracuje na ďalších významných poštových známkach, ktoré potešia slovenských aj zahraničných zberateľov.