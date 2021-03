Umenie: Art street grafiti znehodnotili sprejeri

Sprejeri za pár sekúnd znehodnotili umelecké dielo, ktoré prednedávnom vyhotovil mladý autor. Ide o grafiti Mateja Rimaia na stene sobášnej siene v Košiciach. Viac info a foto v príspevku.

Text a foto: Lórant Kulík

Sprejeri poznajú architektov

Prednedávnom mladý výtvarník Matej Rimai aktualizoval umelecké dielo na stene sobášnej siene v Košiciach. Monochromatické strret art grafiti s tvárou dievčaťa (na snímke) sa zrejme zapáčilo aj ďalším sprejerom. Neprizvaní autori zanechali svoj neželaný rukopis na tvári dievčaťa. Dielo doplnili nevhodným textom s nevýraznou žltou farbou. Na street art grafity maľbe je jasne čitateľný text "Merjavý is not dead", čo v preklade znamená "Merjavý nie je mŕtvy".

Merjavého projekt sa realizoval v rokoch 1971-1982

Je pozoruhodné, že sprejeri poznajú meno architekta sobášnej siene. Dodávateľom boli Pozemné stavby, n. p. Košice. Projekt a stavba architekta Pavla Merjavého, oceneného Cenou mesta Košice sa realizovala v rokoch 1971-1982. Možno by v budúcnosti bolo vhodné opýtať sa architekta, či s súhlasí s art street grafiti tvorbou na stene budovy. Projektant by mal dať súhlas, je to predsa zásah do pôvodnej architektúry.Košičanov pobúrilo, že neprizvaní sprejeri znehodnotili dielo mladého výtvarníka, ktorý pracoval na obraze celý týždeň. Ako teraz vyzerá zničené umelecké dielo, si môžete pozrieť v krátkej fotogalérii.

