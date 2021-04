Bulvár: Vedec vyvíja jednoduchý a lacný test na koronavírus použitím kávových kapsúl

Holandský vedec Vittorio Saggiomo, pracuje na jednoduchom a lacnom teste na koronavírus. Vyvíja test pomocou kávových kapsúl, ktorý by bol prístupný pre každého. Metóda zatiaľ nie je overená, je to zatiaľ viac-menej len bulvár.

Text: Lórant Kulík

Foto: Vittorio Saggiomo

Popis upravených testovacích kavových kapsúl podľa metódy Vittoria Saggioma

Lacný a rýchly test na koronavírus

Časovo a finančne náročné antigénové PCR testy vyčerpávajú nielen personál, ale aj občanov. Zdravotníci pracujú v plnom nasadení, ľudia čakajú v radoch na testy. Holandský vedec Vittorio Saggiomo hľadal lacné a rýchle riešenie na zvládnutie tohoto neľahkého problému. Pomocou novej metódy by sa každý mohol urobiť test na COVID 19, doma alebo vo firme pri šálke kávy. Stálo by to iba niekoľko centov. Vedec realizoval pokusy s Nespresso kávovými kapsulami (na snímke), ktoré priniesli celkom sľubné výsledky.

Experiment s kávovou kapsulou

Princíp fungovania antigénových a PCR testov je zložitý, sú drahé a náročné na výrobu. Vykonávajú ich zdravotníci, vďaka čomu musia občania pravidelne navštevovať odberné miesta. Vittorio Saggiomo vytvoril štúdiu lacného testu, ktorý by bol nenáročný a lacný. Vedec sa pokúsil využiť domáce spotrebiče, ktoré sa nájdu v každej domácnosti. Experimentoval s mikrovlnou rúrou a umývačkou riadu, ale neuspel. Do svojich pokusov zapojil kávovar, ktorý využíva kávové kapsuly. Aby sa udržala stála teplota, Saggiomo zabudoval do kávovej kapsle termoplastický vosk (na snímke). Vďaka špeciálne prispôsobenej kapsule (na snímke) dosiahol požadovaný tepelný efekt. Test po príslušnom tepelnom ošetrení, po zmene farby naznačuje, či je jedinec pozitívny alebo negatívny na koronavírus COVID 19.

Vývoj komerčne dostupných testov

Saggiomova metóda testovania na koronavírus COVID 19 má množstvo výhod. Lacné a rýchle riešenie by určite prispelo k včasnej diagnostike koronavírusu. Je pravdepodobné, že v budúcnosti budú podobné testy bežne dostupné...

Zdroj:

https://theconversation.com/scientists-invent-home-covid-19-test-using-coffee-machine-capsules-158082